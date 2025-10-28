本日10月28日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「タカラジェンヌ大集合SP」。宝塚音楽学校時代を含めると20年近く宝塚に在籍していた紫吹淳は、ズラリと並んだ10名の元タカラジェンヌを代表して、「いる間は“妖精・フェアリー”、辞めたらみんな妖怪」と、オープニングから軽快なトークを繰り広げる。初登場の君島憂樹は、明石家さんまもよく知る君島十和子の娘ということで、トークの心得として「母