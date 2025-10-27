デザイナー木村多津也と吉田早苗によるブランド「ディスカバード（DISCOVERED）」が、10月29日から31日まで開催される芸術祭「SHIBUYA ART SCRAMBLE - 渋谷芸術祭2025（以下、渋谷芸術祭）」の一環として、渋谷区立宮下公園 芝生ひろばでライダースジャケット12型の体験型展示会「DISCOVERED + THE FLWRS Ri(DARS) a dozen worlds」を開催する。また、最終日の10月31日にはモデルを起用したインスタレーションを公開するほか、一