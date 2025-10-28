SNSの広告をきっかけに、有名投資家のアシスタントを名乗るアカウントから「もうけが出る」と勧められ、福岡県に住む会社員の男性が投資名目で1115万円をだまし取られました。警察によりますと、ことし8月、福岡県糟屋郡に住む57歳の会社員の男性は、SNSの広告を押してしまい、有名投資家をかたるアカウントを友達登録しました。その後、このアカウントからメッセージが届きグループトークに誘導され、有名投資