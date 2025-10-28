写真家、映画監督として活躍中の蜷川実花氏が27日、自身のインスタグラムを更新し、女優・沢尻エリカを雑誌で撮影したことを報告。仲良く写る2ショットを公開した。【写真】39歳沢尻エリカ、ほれぼれする美しさ蜷川氏は「発売中のMgirlでほんとに久しぶりにエリカを撮りました」「是非みてほしい」と報告。この2人と言えば、2012年公開の岡崎京子の漫画を原作とする映画『ヘルタースケルター』のヒロインと監督コンビでもある