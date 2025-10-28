空自機が撮影した写真を防衛省が公開防衛省・統合幕僚監部は2025年10月24日、ロシア軍のTu-95爆撃機とSu-35戦闘機が日本海上空を飛行したと発表し、自衛隊が撮影した写真も公開しました。【画像】デカい！これが空自機が撮影したロシア軍機ですTu-95は1952年11月12日に初飛行したターボプロップエンジン4発の大型機で、プロペラを2枚重ねた「二重反転プロペラ」と、翼端が後方に向かって角度のついた「後退翼」が特徴。プロペ