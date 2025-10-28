福岡市で27日、海や船に関わる仕事を小学生が見学しました。担い手不足が課題となる中、子どもたちに「海事産業」を身近に感じてもらおうという狙いです。 博多港にやってきたのは、福岡県の鞍手町立西川小学校の6年生19人です。■中村安里アナウンサー「今、小学生たちがこの大きな船に乗り込んでいきます。」まず向かったのは、福岡と韓国・釜山（プサン）を結ぶフェリー「ニューかめりあ」の船内です。総