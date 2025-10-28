◇第53回世界体操競技選手権大会（10月19〜25日、インドネシア・ジャカルタ）体操の世界選手権に出場した日本選手団が27日に帰国し会見を開きました。男子個人総合決勝で3連覇を果たした橋本大輝選手が喜びの声を届けました。世界選手権の3連覇は、2009年から2015年まで6連覇を記録した内村航平さん以来、史上2人目の快挙。橋本選手は「今大会は1番の目標としていた個人総合金メダルを獲得できたのがすごく良かった」とコメントし