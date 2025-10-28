2025年の沢村賞選考委員会が27日に開催。今年度の受賞者の発表とともに、来季以降の選考基準の変更が明かされました。その年の日本プロ野球で最も活躍した“先発完投型”の投手に贈られる「沢村賞」。これまでの選考基準は「登板数25試合以上、完投数10試合以上、勝利数15勝以上、勝率6割以上、投球回数200イニング以上、奪三振数150以上、防御率2.50以下」と7つの厳しい基準が設定されていました。しかし昨年度は達成者がおらず「