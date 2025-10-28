10月8日に発売されたばかりの窪美澄さん『宙色のハレルヤ』は、6編の短編が収められた恋愛小説集だ。恋愛や性愛についての作品も多い窪さんは、編集者からの本作の依頼に何を感じたのか。刊行に寄せた書き下ろし特別エッセイをお届けします。◆◆◆宙色の空の下で『宙色のハレルヤ』に収められた6つの短編は、「恋愛小説を書いてください」という「オール讀物」編集部からの依頼があって書いた作品だ。私は小説家としてデ