広島からドラフト３位指名を受けた勝田成内野手（２２）＝近大＝が２７日、東大阪市内の同大学で新井貴浩監督（４８）、鞘師智也スカウト（４５）から指名あいさつを受けた。新井監督は今春に勝田のプレーを実際に見たことを明かし、献身的なプレースタイルにほれ込んだと強調。金の卵は指揮官の来訪に責任感を強め、二塁のレギュラー奪取を誓った。スタートラインに立った実感を込め、勝田は使命感を強めた。緊張した面持ちの