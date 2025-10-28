台湾との関係を重視し、閣僚在任中も靖国神社への参拝を続けてきた自民党の高市総裁が総理大臣に就任した。隣国の中国は高市政権の誕生をどのように見ているのか？中国の政策決定に対して影響力を持つ政府直属のシンクタンク中国社会科学院日本研究所の楊伯江所長に話を聞いた。【写真を見る】中国共産党系の国際紙『環球時報』は1面で高市氏の総理就任を伝えた高市政権は「新旧が入り混じった政権」Q.自民党の高市早苗総裁が総理