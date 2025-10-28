28Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡õ²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¹çÂÎSP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·àÃæ¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡Ê1982¡Á2014Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Îºî¶Ê²È¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÏÉÁã»íÏº»á¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¶Ê°Ê¾å¤â¼ê³Ý¤±¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÏÉÁã»á¡£¤½¤Î