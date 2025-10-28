日本代表MF久保建英が所属するスペイン1部のレアル・ソシエダは、28日に5部リーグ相当のネグレイラとのコパ・デル・レイ（国王杯）を戦う。このほど、その試合に向けた遠征メンバーを発表したが、久保の名前はなかった。『AS』によれば、ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は、久保についてこう話していたそう。「タケはまだ招集されていないし、グループでの練習もできていない。ただ、週末に彼のこと（起用）を考えられるよう