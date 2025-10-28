高市首相は、来日したアメリカのトランプ大統領と28日、首脳会談を行います。対面では初めての高市首相とトランプ氏の会談は28日午前、東京都内で開かれ、安全保障や経済、地域情勢などが議論となる見通しです。トランプ氏が27日午後到着したことを受け、高市首相はSNSに「ようこそ日本へ！」「偉大な日米同盟を一緒に一層強化していくための議論ができることを楽しみにしています」と投稿しました。焦点の防衛費を巡り、高市首相