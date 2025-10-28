きょうは北陸から北の日本海側は冷たい雨や雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北海道は風が強く荒れた天気になりそうです。関東から西は晴れますが、東海や西日本はこの時季としては気温が低めで、昼間も風がひんやりと感じられるでしょう。低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、冬型の気圧配置が続きます。上空の寒気の影響で、北陸や北の日本海側は大気の状態が不安定となりそうです。しぐれ模様となって、ザッと雨の強ま