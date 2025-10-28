巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第１０回は元大洋の遠藤一彦さん（７０）だ。低迷期の大洋を支えた大エースは、巨人戦通算２１勝。同年代の巨人・江川卓をライバルと見定め、その投げ合いはファンを熱くさせた。巨人最強の助っ人・クロマティとの因縁から、アキレスけん断裂の大けがからのカムバックまで、「喜怒哀楽」の記憶をたどった。（取材・構成＝太田倫）現役生活で一点だけ悔