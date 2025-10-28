ポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を希望している西武・今井達也投手（２７）が秋季練習最終日の２７日、日本シリーズ全日程終了後に球団と再交渉することを明かした。秋季練習初日の１０月１日に初めて今井本人も同席して交渉を行い、現在は球団からの返答を待っている状況。ポスティングの申請期間は１１月１日にスタートする予定で、「１人で行くわけじゃない。一緒に行く通訳さんもトレーナーさんもいる