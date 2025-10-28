この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。手土産で持って行ったお菓子は、自分を含めず「皆さんで」という意味で渡す場合と、自分も含め「今日集まる人みんなで食べようね」という意味で渡す場合がありますよね。ママ友同士でお互いの家に行く場合に持っていく手土産は「みんなで一緒に食べようね」というケースが比較的多いかもしれません。ただ、そのお土産の意味を「渡された側」がどう受け取る