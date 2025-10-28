2025年に急上昇、急落もした「金（ゴールド）」S&P500も日経平均株価もTOPIXも史上最高値を更新した2025年ですが、2025年のマーケットを代表するのはゴールドだと思います。ドル建て金先物価格の年初来騰落率はS&P500のそれをはるかに凌駕します。しかし、10月21日にはNY市場で過去最大の下げを記録しています。10月に入って価格が急上昇した分、調整するときの勢いも大きくなったということかもしれません。S&P500と