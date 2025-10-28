¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¤É¤³¤Ç²¿¤ò¡©¡ÖÊ¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡×¤¬¤È¤¦¤È¤¦¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Â³¤¯2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯3·î¡¢NHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¶¦±é¤·¡¢¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿