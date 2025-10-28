岐阜県羽島市で建設中のゴミ処理施設の工事現場から、300万円相当の電線が盗まれていたことが分かりました。岐阜羽島衛生施設組合によりますと、羽島市福寿町平方の建設中のごみ処理施設で10月24日、工事で使われていた電線およそ300メートルや、保管されていた工具などが盗まれていたということです。午前6時ごろに出勤した作業員が被害を見つけ、その額はおよそ300万円相当に上るということです。事件前日の深夜に