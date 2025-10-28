【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）を戦っているドジャースの大谷が２６日、第３戦からの舞台となる本拠地・ドジャースタジアムで記者会見に臨んだ。２８日（日本時間２９日）のブルージェイズとの第４戦に先発予定で、「（相手よりも）自分のコンディションをまず一番大事にしたい」と気を引き締めた。ここまで１勝１敗で、「（２７日の第３戦から）３戦先取のホーム開幕だと思って臨