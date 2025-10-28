関西屈指の人気観光地・京都。歴史ある建造物や神社仏閣、風情ある街並み、豊かな自然、そしてグルメまで魅力が満載です。河原町や先斗町からもアクセス抜群の「ヒルトン京都」は、「京都の中心で至福のひとときを」をコンセプトに、新たな食体験や開放感あふれるルーフトップバー、和の温もりを感じられる空間を提供します。 国内ヒルトン初！オステリア イタリアーナ「セブン・エンバーズ」 オステリ