今夜10月28日よる8時から日本テレビ系列で放送の『踊る！さんま御殿!!』は、総勢10名の元タカラジェンヌが登場する「タカラジェンヌ大集合SP」。【写真】元タカラジェンヌが大集合！真ん中にいる男性は…？大澤サラ、君島憂樹、紅ゆずる、紺野まひる、姿月あさと、紫吹淳、ゆいかれん、蘭乃はな、すみれ乃麗、遼河はるひの10名が御殿で知られざる宝塚エピソードを披露する。「いる間は《妖精・フェアリー》、辞めたらみんな妖怪」