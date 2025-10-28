ソフトバンクの中村晃外野手（35）が腰のヘルニア手術を受けるため、日本シリーズの第3戦以降を欠場することが27日、分かった。中村はクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第4戦で一ゴロを放った際に、一塁塁審と衝突。その際に腰も強打し持病の腰痛を再発したとみられその後の試合出場を見送っていた。CS突破後は日本シリーズ出場を目指し、懸命な治療に励んできたが、思うような回復に至らず苦渋の決断となった。