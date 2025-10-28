ソフトバンクは27日、支配下6選手、育成2選手の計8選手に来季の戦力構想外を通告した。支配下で通告を受けたのは浜口遥大投手（30）、板東湧梧投手（29）、川口冬弥投手（26）、宮崎颯投手（25）、村田賢一投手（24）、牧原巧汰捕手（23）。いずれも現役続行を希望しており、川口、牧原巧、村田、宮崎には育成での再契約を打診した。球団では既に12選手にも同様の通告をしており、今オフでは計20選手に。リーグ連覇を果たし