モノレールで行き来できる展望露天風呂が人気の熊本県津奈木町岩城の町有温泉施設「つなぎ温泉四季彩（しきさい）」が、宿泊もできる「つなぎ温泉ホテル四季彩」として31日にリニューアルオープンする。観光拠点化を目指して、町が既存施設の食堂や宴会場などを6億500万円かけて全面改装した。町内で初めてとなるホテルが誕生する。新型コロナウイルス禍以降、需要が減った2階の宴会場をリノベーションして宿泊者専用フロ