日田信用金庫（大分県日田市）は、日田・玖珠地域の今年7〜9月期の景況感調査の結果を発表した。全産業合計の現況判断指数（DI）はプラス12・7で、前期（4〜6月）のプラス1・6から大きく改善した。DIは、業況が「堅調」と答えた事業者の割合から「不調」の割合を引いた値。今回は、12業種197事業者から回答を得た。現況DIが特に高かった業種は「農業・畜産」と「ホテル・旅館」で、ともにプラス42・9だった。「農業・畜産」