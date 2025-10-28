8月の記録的な大雨の災害対応について検証する熊本市の有識者による二つの第三者検証委員会の第2回会合が27日、開かれた。周辺の被害拡大につながったとの指摘がある排水機場とポンプ場の停止について、市側から原因が示された。雨水を河川に送る山ノ下排水機場（西区花園1丁目）は、安全装置が働いて停止したことが分かっている。検証委ではこれについて、想定を超える雨量で排水機への水路があふれ、周囲から排水をためる槽