民謡や三味線などの愛好家が集い、日ごろの成果を発表する「民謡邦楽の秋宴」が26日、大分県日田市三本松のパトリア日田であった。幼稚園児を含む、市民約140人がにぎやかな歌声や演奏を披露し、来場者から拍手が送られた。各団体が競演する年1回のイベント。今回は出演する市内7団体の全員による、鹿児島の民謡「おはら節」で幕開け。大正琴の愛好家たちが藤山一郎さんの「青い山脈」を、尺八教室のメンバーが中島みゆきさん