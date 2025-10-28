海上自衛隊佐世保地方総監部は27日、部下にパワハラをしたとして、佐世保基地業務隊所属の50代佐官を戒告処分とした。総監部によると、佐官は2024年1月17日、自衛隊内の試験の成績を巡って部下に対し、他の隊員がいる前で「（別の）上司に土下座して謝れ」と発言した。「勉強を促そうとしたが土下座しろとは言っていない」と一部否認しているという。