陸上自衛隊対馬駐屯地は27日、同僚隊員らのゲーム機などを盗んだとして、対馬警備隊所属の3等陸曹（28）を懲戒免職処分にしたと発表した。同駐屯地によると、陸曹は2023年10月、駐屯地内の居室でゲーム機など1万4500円相当を盗んだ。