目が不自由な人向けに、長崎県内の医療施設や交通機関などの連絡先をまとめ、点字で案内する電話帳の贈呈式が、長崎市橋口町の県視覚障害者情報センターであった。県視覚障害者協会を通して、各自治体の図書館や福祉事務所、障害者個人などに配られる。点字電話帳はNTT西日本が1981年から、3年に1度作成し寄贈している。今回はこれまで県北部、南部に分かれていたものを「長崎県版」にまとめ、長崎支店が478冊を贈った。県内機