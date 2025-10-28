佐賀県鳥栖市は27日、市職員による後期高齢者医療広域連合電算処理システムへの誤入力で、15日支給の年金が受給者1人に支払われなかったと発表した。市によると、16日に受給者が日本年金機構に連絡し、発覚した。市はデータを修正し、機構に支給再開を依頼した。年金は11月14日に支給される予定。市は再発防止策として、システム入力後は紙に印字して確認するなどチェックを強化する方針。