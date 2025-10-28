佐賀県鳥栖市は27日、免税対象の私道と山林に固定資産税と都市計画税を誤って課税し、徴収していたと発表した。地方税法と市独自の要綱に基づき、過去20年の納税額に還付加算金などを加えた総額約12万円を納税者2人に支払う。税務課によると、私道は2人、山林は3人の共有名義。本来は免税対象だが、市の固定資産課税台帳では1人名義になっており、課税していた。法務局の登記情報を台帳に登録する際、記載漏れがあったという。