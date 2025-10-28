福岡県うきは市浮羽町の一の瀬焼協同組合（田中鶴夫組合長）は11月1〜3日、「秋の陶器祭り」を開く。組合に参加する5窯元が食器を中心に約2500点の新作を並べるほか、傷などがあるB級品の割引販売もある。参加するのは丸田窯、田中窯元、窯元陶秀苑、永松窯元、雲水窯。小石原焼や唐津焼などの流れをくみ、窯ごとに作風が異なる。5窯元は半径約200メートルに点在しており、散策しながら買い物が楽しめる。農産物や特産品、窯