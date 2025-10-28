ソフトバンクは27日、敵地の甲子園で一部選手を除く全体練習を行った。1勝1敗のタイとし、28日の大事な第3戦はモイネロが先発。「日本シリーズという特別な舞台だけど、自分の投球に集中して、一人一人しっかり抑えていきたい。いい打者が多いので丁寧に攻めていく」と誓った。第2戦で3ランを含む5打点と活躍した山川は入念に一塁の守備練習を行った。「土のグラウンドだし、風もあるので。ここで3試合あるのでしっかり準備し