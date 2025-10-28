巨大スクリーンの迫力ある映像で、ディズニー映画の中に入り込むような「没入感」が味わえるイベント「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」（西日本新聞社など主催）が、福岡市早良区の市博物館で開かれている。ディズニー初の「完全没入型イベント」で、九州では福岡のみの開催。全エリアで動画や写真の撮影が可能で、誰もが名作の“主人公”になることができる。会場では「ライオン・キング」や「