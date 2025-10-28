【全力応援！】9月に東京で開催された陸上の世界選手権は大盛況で幕を閉じたが、福岡から未来の大舞台を目指す逸材がいる。太宰府東中3年の今村好花（このか）は8月の全国中学校大会（全中）の女子100メートル障害で13秒23の中学記録を更新して連覇を達成。今月行われたJOCジュニアオリンピックカップU−16（16歳未満）大会も同種目で制した。さらなる活躍を目指し、鍛錬に励んでいる。（伊藤瀬里加）夕暮れの競技場で、今村