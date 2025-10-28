佐賀県武雄市の武雄神社で23日、源平時代に由来する勇壮な流鏑馬（やぶさめ）が奉納された。心地よい秋空の下、見守った多くの観客は、疾走する馬を操りながら弓を引く射手の妙技に酔いしれた。源頼朝が1186（文治2）年、武雄神社から飛来したシラサギの加護で平家を討伐できたとして、同神社に返礼の使者を送った際、当時の武雄領主が奉納したのが始まりとされる。前日の宵祭りから始まる「武雄供日の流鏑馬行事」として、市