色とりどりの光の模様が次々に変化する「デジタル掛け軸」のイベントが25日夜、熊本県荒尾市のJR荒尾駅前であり、家族連れやカップルなどが光のアートを楽しんだ。市は駅の改修に向けた検討を進めており、駅前広場の在り方の参考にする社会実験も兼ねた。デジタル掛け軸は14年前から、市が主に旧三池炭鉱万田坑で実施してきたが、今回初めて市の玄関口で実施することにした。アウトドアを体験できるイベント「のあそびマルシェ