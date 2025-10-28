全九州大学野球選手権（西日本新聞社など後援）は27日、福岡県飯塚市の筑豊緑地野球場で準々決勝の再試合1試合が行われ、北九大（九州六大学2位）が4−2で九共大（福岡六大学1位）に勝利した。同戦は26日に7−7で日没引き分けとなっていた。28日の準決勝（みずほペイペイドーム）は、北九大と日経大（福岡六大学3位）、日本文理大（九州地区大学1位）と鹿屋体大（南部九州大学1位）が対戦する。