大分県日田市刃連町の三芳幼稚園に24日、大相撲九州場所を控える放駒部屋の力士4人が訪れ、園児たちと交流した。四股踏みやぶつかり稽古を体験した園児たちは「大きくて強い」「良いにおいがした」などと喜んでいた。相撲愛好家らでつくるボランティアグループ「日田どん会」の仲介で毎年、九州場所の前後に実施している。今回は、道轟、島袋、北乃庄、流馬の4力士が、まわしの上に部屋の浴衣を着て入場。一人一人、好きな食べ