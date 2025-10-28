10月27日午前、新潟県上越市内の市道で車止めが盗まれる被害がありました。上越市は警察に被害届を提出しています。盗難が確認されたのは、上越市春日野二丁目の市道春日野二丁目団地1号線です。10月27日午前9時ごろ、上越市民から「車止め1本がなくなっている」との連絡を受け、上越市が確認したところ盗難されていることが発覚しました。盗まれたのは車止め1本（セイフティパイプ幅70センチ・高さ85センチ・直径60.5ミリ）で、被