タレントの鈴木奈々のミニスカート姿に、注目が集まっている。２８日までにインスタグラムで「珍しく短めのスカートを履きました！」とつづると、ジャケットにミニスカートを合わせた衣装ショットをアップ。ミニスカートからはタイツを履いた美脚がスラリと伸びており、「生足は無理だからタイツを履きました生足には自信ないですタイツ履けばスカートも履ける事に昨日気づきました！」と続けた。この投稿にファンからは「