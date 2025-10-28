米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.497（+0.017） 米10年債3.987（-0.014） 米30年債4.558（-0.035） 期待インフレ率2.288（-0.011） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、終盤にかけて下げに転じた。一方、２年債は米中協議の進展への期待もあり、利回りは上昇している。 本日は２年債と５年債の入札が