ソフトバンクの柳田悠岐選手が26日の日本シリーズ第2戦で3安打の活躍。日本シリーズの安打数が歴代13位タイとなりました。2試合連続1番レフトで出場した柳田選手は、デュプランティエ投手、岩貞祐太投手、伊原陵人投手と3人の投手からヒットを放ち、3安打猛打賞。10得点を奪ったチームの勝利に貢献しました。前日も2安打を放っており、このシリーズ9打数5安打で打率.556と好調。10月に37歳となったベテランが大一番でソフトバンク