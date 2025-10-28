「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆秋初戦の毎日王冠で７着に敗れ、レース後は福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出ているチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村）は、マイルＣＳ（１１月２３日・京都、芝１６００メートル）に向けて調整を進めていく。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームペー