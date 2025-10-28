【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第2話が、10月28日21時からテレビ朝日系で放送される。 ■第1話は、世界トレンド1位を獲得！Netflix国内総合ランキングでも第1位に 10月21日放送の第1話は、放送中からSNSが盛り上がり、「想像以上の面白さ」「これだから野木脚本は最高なんだ」「1時間あっという間だった！」という声があふれ、大きな話題となった。また、ベー