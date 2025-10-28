29日の日本シリーズ第4戦で先発が有力なソフトバンク・大津が、甲子園で投球練習を行いマウンドを入念にチェックした。今季は7月以降だけで6勝をマーク。「今年は自信を持って投げられると思う」とポストシーズンに臨んでいる。日本ハムとのCSファイナルSでは第5戦に登板し、4回途中3安打3失点で悔しい降板となったが、大舞台の快投で締めくくるつもりだ。